Турция создаст в Азербайджане более 20 научных лабораторий

БАКУ /Trend/ - Совет Турции по научно-техническим исследованиям (TUBITAK) намерен реализовать в Азербайджане несколько проектов.

Об этом сообщил Trend источник в турецком правительстве.

На первом этапе Национальный институт метрологии при TUBITAK планирует в 2021-2022 годах создать в Азербайджанском институте метрологии 27 лабораторий.

"TUBITAK заинтересован в расширении своей деятельности в Азербайджане и других тюркоязычных странах", - сказал источник.

TUBITAK, созданный в 1963 году, регулярно реализует совместные проекты с ведущими мировыми организациями и университетами. Совет проводит научные исследования, направленные на развитие Турции и обеспечение доступа к существующей научно-технической информации.

(Перевод: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)