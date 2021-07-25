Азербайджан рассматривает продовольственную безопасность как стратегический приоритет - ФАО

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана всегда рассматривает продовольственную безопасность как стратегический приоритет для страны.

Об этом сказали Trend в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

В ФАО отметили, что 29 апреля 2019 года правительство страны утвердило "Государственную программу по обеспечению продовольственной безопасности в Азербайджанской Республике на 2019-2025 годы".

"Основными задачами Государственной программы являются приведение норм и стандартов в области безопасности пищевых продуктов в соответствие с международными требованиями, улучшение обеспечения безопасными и качественными продуктами питания, увеличение экспортного потенциала, усиление контроля над агрохимикатами и ветеринарными материалами", - сказали в организации.

Также было отмечено, что в связи с недавней глобальной тенденцией роста цен на продукты питания правительство принимает определенные меры по защите местных рынков от глобальных потрясений. В основном это связано с расширением программ по видам государственной поддержки сельскохозяйственных производителей в стране.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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