ЦИК Туркменистана зарегистрировал еще одного кандидата в президенты

БАКУ /Trend/ - Заместитель главы органа исполнительной власти Марыйского региона Туркменистана Агаджан Бекмырадов зарегистрирован в качестве кандидата на пост главы государства, сообщает Trend со ссылкой на Turkmenportal.

На заседании Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане ему было вручено удостоверение кандидата в президенты.

Бекмырадов занимает нынешнюю должность с 2017 года.

Ранее президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил Центризбиркому начать подготовку к проведению досрочных президентских выборов, которые намечены на 12 марта.

С 14 февраля в Туркменистане стартовала избирательная кампания по выборам президента.

Заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Сердар Бердымухамедов стал первым кандидатом на пост главы государства на предстоящих досрочных президентских выборах в Туркменистане.

ЦИК Туркменистана также зарегистрировал шесть инициативных групп граждан, которые смогут выдвинуть кандидатов на выборах президента.

(Автор: Амина Назарли. Редактор: Константин Шапиро)