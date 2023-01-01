Крупнейшая платформа электронной коммерции Турции планирует усовершенствовать логистику с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Азербайджанцы ежемесячно заказывают десятки тысяч различных товаров на платформе электронной коммерции Trendyol.

Об этом сказал в воскресенье Trend член исполнительного совета платформы Trendyol Озан Ачар.

По его словам, в год этот показатель может достигать нескольких сотен тысяч посылок. Ачар сказал, что из-за отсутствия прямой доставки товаров из Trendyol в Азербайджан, трудно сказать точное число посылок.

"Считаю, что для облегчения процесса доставки товаров необходимо наладить прямую логистику непосредственно на платформе Trendyol. Для этого необходимо разработать серьезную экосистему. Свыше 200 тысяч компаний занимаются логистикой товаров нашей платформы и мы нацелены на сотрудничество с ними в области построения прямой доставки товаров из Trendyol в Азербайджан", - сказал он.

Озан Ачар подчеркнул, что реализация этих инициатив поспособствует еще большему обороту товаров между Азербайджаном и Турцией.