Еще одна компания получила статус резидента Агдамского промпарка - министр

БАКУ /Trend/ - Еще одна компания получила статус резидента Агдамского промышленного парка.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации говорится, что статус резидента получила компания ООО "Ağdam Süd".

"Инвестиционная стоимость проекта ООО "Ağdam Süd" составляет 2,2 миллиона манатов. С его запуском ожидается создание 40 рабочих мест", - говорится в публикации министра.

Отметим, что тем самым общее число резидентов Агдамского промышленного парка составило 16 субъектов предпринимательства, и пять субъектов имеют статус нерезидента.