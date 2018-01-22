В Казахстане продлено урегулирование спора по одному из месторождений

22 января 2018 20:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Меморандум об урегулировании спора вокруг Карачаганакского месторождения продлен до конца первого квартала 2018 года.

Об этом на брифинге в правительстве сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, сообщают казахстанские СМИ.

«Мы находимся в активной переговорной фазе и продлеваем действие меморандума, который был заключен до конца 2017 года, продлеваем его на один квартал — до конца первого квартала 2018 года. Параллельно уже на этой неделе стартует очередной раунд переговоров на уровне моего заместителя с акционерами Карачаганака. В целом общие подходы выработаны, и мы должны проработать механизмы того, каким образом спор будет урегулирован», — сказал Бозумбаев.

Он добавил, что обе стороны демонстрируют явное желание договориться и идут друг другу навстречу.

Напомним, в апреле 2016 года минэнерго Казахстана сообщало, что между республикой и подрядчиком Карачаганакского проекта существуют разногласия, связанные с калькуляцией доли по разделу продукции.

Карачаганакское месторождение — одно из крупнейших в мире. Запасы нефти составляют 1,2 миллиарда тонн, газа — 1,35 триллиона кубометров. Разработку Карачаганака согласно подписанному в 1997 году и рассчитанному на 40 лет СРП (соглашение о разделе продукции) осуществляет международный консорциум KPO (Karachaganak Petroleum Operating) в составе Shell (29,25 процента) (через стопроцентно аффилированную компанию «Би Джи Карачаганак Лимитед»), Eni (29,25 процента), Chevron (18 процентов), НК «ЛУКОЙЛ» (13,5 процента), «КазМунайГаз» (10 процентов).

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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