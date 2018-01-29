Цены на нефть остаются у самых высоких отметок более чем за три года

Цены на нефть не демонстрируют единой динамики в ходе азиатских торгов в понедельник, однако остаются у самых высоких отметок более чем за три года, сообщает Интерфакс со ссылкой на MarketWatch.

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures уменьшилась на $0,07 (0,10%) - до $70,45 баррель.

Нефть WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в понедельник подорожала на $0,24 (0,35%) - до $66,38 за баррель.

К концу сессии 26 января котировка фьючерса на Brent поднялась на $0,10 (0,1%), до $70,52 за баррель, WTI - на $0,63 (1%), до $66,14 за баррель. По итогам прошлой недели Brent прибавила 2,8%, WTI - 4,5%.

"Нефтяное ралли сейчас идет в полную силу, поскольку повысившиеся ожидания спроса, ослабление доллара и длинная череда недельных сокращений коммерческих запасов компенсировали недавний рост нефтедобычи в США", - считает эксперт Sevens Report Тайлер Ричи.

По его словам, остановить подъем цен сейчас может лишь резкое усиление роста нефтедобычи в США. Если же этого не произойдет, WTI попытается достичь $75 за баррель в обозримом будущем.

Между тем аналитики Societe Generale предупреждают о риске резкого снижения нефтяных цен, поскольку рынок перекуплен. По их оценкам, падение может составить до $8 за баррель, то есть Brent вернется к коридору $62-63 за баррель, передает CNBC.

Хедж-фонды и другие спекулятивные игроки недавно увеличили длинные позиции (ставки на повышение цен) по нефти и нефтепродуктам до рекордных уровней.

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