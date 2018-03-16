Младен Иванич: Босния и Герцеговина заинтересована в участии в ЮГК (Эксклюзив)

16 марта 2018 16:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Босния и Герцеговина заинтересована в участии в "Южном газовом коридоре". Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend член Президиума Боснии и Герцеговины Младен Иванич, комментируя роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Боснии и Герцеговины и Европы.

"Позиция правительства Боснии и Герцеговины заключается в том, что каждый новый источник энергии является ещё одним средством, обеспечивающим безопасность энергоснабжения потребителей. И это важно не только для Балканского региона, но и для всей Европы в целом", - добавил Иванич.

В целом, по его словам, сотрудничество между двумя странами находится на отличном уровне в рамках международных площадок, в том числе в рамках различных структур ООН.

"Босния и Герцеговина считает Азербайджан особенно дружественной страной: Азербайджан внёс важный вклад в послевоенное восстановление Боснии и Герцеговины, создав условия для нормальной жизни в стране", - сказал Иванич.

"Южный газовый коридор", стоимость которого превышает 40 миллиардов долларов, является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

Трубопровод IAP в албанском городе Фиери планируется подключить к газопроводу ТАР, который предназначен для поставок азербайджанского газа в Европу.

Трубопровод протяженностью 516 километров пройдет через Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину и завершится в Хорватии. Пропускная способность трубопровода составит пять миллиардов кубических метров газа в год.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Фасад павильона "Азербайджан" на ВДНХ ждет масштабная реставрация
Общество 17:35
Бакинский форум - площадка для обмена опытом мирового уровня - президент Молдовы
Политика 14:09
На оккупированных территориях Азербайджана погиб в ДТП армянский военнослужащий
Нагорно-карабахский конфликт 12:27
Азербайджан - сторонник мира и стабильности в регионе - МИД
Политика 11:08
Восстанавливать объемы экспорта российского чая будут за счет азербайджанского рынка
Бизнес 10:09
Молдова поддерживает решение нагорно-карабахского конфликта на основе принципов международного права и территориальной целостности - МИД (Эксклюзив)
Нагорно-карабахский конфликт 07:15
Граждан РФ в Баку, которые не смогут прийти для голосования на выборах президента, посетят работники посольства
Россия 01:23
Туркменистан пригласил Азербайджан участвовать в проекте ТАПИ
Энергетика 01:23
Узбекистан использует менее трети своего гидроэнергетического потенциала
Энергетика 00:16
Азербайджан и Иран упростят визовый режим
Туризм 15 марта 20:15
Посол США в Азербайджане покинет свой пост в конце марта
Политика 15 марта 19:02
Азербайджан и Туркменистан могут объединить Азию и Европу - посол (ФОТО)
Бизнес 15 марта 18:02
Азербайджанский AGBank не считает целесообразным привлекать зарубежные обязательства
Бизнес 15 марта 17:58
Для проекта "Южный газовый коридор" может быть привлечено дополнительное финансирование
Энергетика 15 марта 16:46
Мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении завершился без инцидентов
Нагорно-карабахский конфликт 15 марта 16:43
Босния и Герцеговина и Азербайджан могут предложить очень многое в сфере туризма - член Президиума (Эксклюзив)
Туризм 15 марта 16:16
Названы причины возможного пересмотра госбюджета Азербайджана
Бизнес 15 марта 15:40
Fitch: "Южный газовый коридор" носит стратегическое значение для долгосрочной макроэкономической стабильности Азербайджана
Энергетика 15 марта 15:14