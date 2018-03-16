Младен Иванич: Босния и Герцеговина заинтересована в участии в ЮГК (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Босния и Герцеговина заинтересована в участии в "Южном газовом коридоре". Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend член Президиума Боснии и Герцеговины Младен Иванич, комментируя роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Боснии и Герцеговины и Европы.

"Позиция правительства Боснии и Герцеговины заключается в том, что каждый новый источник энергии является ещё одним средством, обеспечивающим безопасность энергоснабжения потребителей. И это важно не только для Балканского региона, но и для всей Европы в целом", - добавил Иванич.

В целом, по его словам, сотрудничество между двумя странами находится на отличном уровне в рамках международных площадок, в том числе в рамках различных структур ООН.

"Босния и Герцеговина считает Азербайджан особенно дружественной страной: Азербайджан внёс важный вклад в послевоенное восстановление Боснии и Герцеговины, создав условия для нормальной жизни в стране", - сказал Иванич.

"Южный газовый коридор", стоимость которого превышает 40 миллиардов долларов, является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

Трубопровод IAP в албанском городе Фиери планируется подключить к газопроводу ТАР, который предназначен для поставок азербайджанского газа в Европу.

Трубопровод протяженностью 516 километров пройдет через Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину и завершится в Хорватии. Пропускная способность трубопровода составит пять миллиардов кубических метров газа в год.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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