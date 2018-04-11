Нефть дешевеет после данных по запасам нефти в США от API

11 апреля 2018 10:01 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются после того, как данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) не оправдали ожидания аналитиков, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,38% - до 70,77 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,23%, до 65,36 доллара за баррель.

С пессимизмом восприняли инвесторы данные от Американского института нефти (API), который сообщил, что запасы нефти в США за неделю к 6 апреля выросли на 1,8 миллиона баррелей до 429,1 миллиона баррелей, хотя аналитики ждали снижения показателя на 189 тысяч баррелей.

Как отмечает аналитик OANDA Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство Рейтер, данные от API оказали кратковременное давление на рынок нефти.

Кроме того, рынок продолжает оценивать данные Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), которое подтвердило мартовскую прогнозную оценку добычи нефти в США в 2018 году на рекордном уровне в 10,7 миллиона баррелей в сутки. В 2019 году EIA прогнозирует добычу в США на уровне 11,4 миллиона баррелей в сутки, что выше прогноза предыдущего месяца в 11,3 миллиона баррелей. В 2017 году средний уровень добычи составил 9,3 миллиона баррелей в день.

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Azernews Newspaper
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