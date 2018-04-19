В Казахстане наблюдается умеренный рост цен на бензин

19 апреля 2018 12:45 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Значение индикатора KazPrime стабильно
Бизнес 12:28
ЕБРР и «КазТрансГаз» будут сотрудничать в вопросе реформирования энергосектора Казахстана
Энергетика 10:22
Внесены изменения в договор между США и Казахстаном о транзите грузов в Афганистан
Казахстан 10:19
Казахстанский тенге подорожал по отношению к доллару США
Бизнес 18 апреля 17:49
Увеличился экспорт из Северо-Казахстанской области в Россию и Кыргызстан
Бизнес 18 апреля 17:25
Узбекские Авиалинии принимают участие на туристической выставке в Алматы
Туризм 18 апреля 16:07
«Эйр Астана» объявляет тендер на предоставление консультационных услуг
Тендеры 18 апреля 14:53
В каких сферах Казахстан и Республика Корея расширяют сотрудничество?
Бизнес 18 апреля 13:07
Индикатор рынка межбанковских депозитов Казахстана продолжает понижаться
Бизнес 18 апреля 12:14
Турция и Казахстан обсудят стратегическое партнерство
Турция 18 апреля 11:11
В тройке лучших: россияне выбирают Баку, Астану и Минск для турпоездок
Туризм 18 апреля 10:10
Регионы Туркменистана и Казахстана налаживают прямые экономические связи
Бизнес 18 апреля 09:38
Путин и Назарбаев обсудили по телефону ситуацию в Сирии
Россия 17 апреля 17:47
Неизвестные люди срывают автобусный рейс Алматы-Ташкент
Узбекистан 17 апреля 17:44
МВФ прогнозирует рост ВВП Казахстана
Бизнес 17 апреля 17:41
Кыргызстан увеличил экспорт в страны ЕАЭС
Бизнес 17 апреля 17:14
Увеличился товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС
Бизнес 17 апреля 14:54
Туркменистан и Казахстан демонстрируют всему миру пример дружбы и добрососедства
Туркменистан 17 апреля 13:41