TAP восстановил систему водоснабжения в Албании

27 апреля 2018 11:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В марте 2018 года консорциум Трансадриатического трубопровода (TAP) завершил реконструкцию системы водоснабжения города Мбростар в муниципалитете Фиер в Албании, говорится в сообщении консорциума TAP в пятницу.

Согласно сообщению, новая система водоснабжения, инвестиции в которую составили примерно 556,5 тысячи евро, теперь обслуживает более 10 000 жителей в шести деревнях этого региона.

Менеджер TAP в Албании Микеле Элиа сказал, что TAP поддерживает развитие местных сообществ вдоль маршрута трубопровода посредством многочисленных социальных и экологических инвестиций.

"Система водоснабжения Мбростара является одной из крупнейших инвестиций TAP в Албанию, и мы рады, что она улучшит условия жизни более 10 000 человек. Мы будем продолжать поддерживать местные общины в партнерстве с Министерством инфраструктуры и энергетики и местными органами власти", - добавил Элиа.

Трубопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MTsurkovTrend

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