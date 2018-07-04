В Казахстане определен нацоператор по газотранспортировке

4 июля 2018 17:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Постановлением правительства Казахстана АО «Интергаз Центральная Азия», входящая в группу компаний АО «КазТрансГаз», получило статус Национального оператора по магистральному газопроводу, говорится в сообщении АО «КазТрансГаз».

Согласно действующему закону Казахстана «О магистральном трубопроводе» за правительством закреплена компетенция по определению национальных операторов по видам продукции, таких как нефть и газ, подготовленных к транспортировке по магистральным трубопроводам.

Транспортировку нефти, на правах национального оператора, осуществляет АО «КазТрансОйл». При этом в Казахстан не был определен национальный оператор по газотранспортировке. Эти функции выполняло АО «Интергаз Центральная Азия» - дочерняя компания АО «КазТрансГаз».

«В основные задачи нового национального оператора входит обеспечение интересов государства и других участников отношений при транспортировке товарного газа магистральными газопроводами на внутренний и внешний рынки. Кроме этого, компания будет обеспечивать инновационное развитие системы магистральных газопроводов и ее интеграцию в мировую энергетическую систему, повышая тем самым энергетический потенциал государства посредством диверсификации потоков товарного газа», - говорится в сообщении.

Как отмечается, национальный оператор продолжит обеспечивать надежный баланс в режиме транспортировки товарного газа между экспортными направлениями по газопроводам и транспортировкой товарного газа внутренним потребителям, подключенным к магистральным газопроводам, что особенно своевременно в период зимних пиковых нагрузок на магистрали.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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