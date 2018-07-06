Азербайджанская нефть 5 июля незначительно подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста пятого июля, составила 79,51 доллара за баррель, что на 0,11 доллара меньше показателя среды, сообщил Trend в пятницу источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light пятого июля составила 78,88 доллара за баррель, что на 0,11 доллара меньше предыдущей цены. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в четверг составила 75,53 доллара за баррель, что на 0,09 доллара меньше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, пятого июля составила 77,01 доллара за баррель, что на 0,06 доллара меньше показателя среды.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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