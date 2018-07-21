Подача электроэнергии восстановлена в нескольких районах Баку - ОАО "Азеришыг"

21 июля 2018 00:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пятницу вечером в нескольких районах Баку были зафиксированы перебои в подаче электроэнергии.

Об этом в пятницу сообщил Trend глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев.

По его словам, это произошло по причинам, не зависящим от «Азеришыг».

«В пяти районах Баку – Хатаинском, Низаминском, Сабунчинском, Хазарском и Сураханинском районах наблюдались сбои в подаче электроэнергии. Наши сотрудники сразу приступили к устранению проблемы», - отметил Мустафаев.

Подача электроэнергии уже восстановлена в Низаминском и Хатаинском районах, сказал он.

Наши сотрудники восстанавливают подачу электроэнергии и в других районах столицы. В ближайшие часы подача электроэнергии там будет восстановлена», - сообщил представитель ОАО.

(Авторы: Илькин Шафиев, Самир Али)

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