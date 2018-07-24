Азербайджан и Колумбия обсуждают перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере - поверенный в делах

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Колумбия обсуждают перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере.

Об этом сказала во вторник временный поверенный в делах Колумбии в Азербайджане Марта Галиндо на мероприятии, посвященном Дню независимости Колумбии.

«Мы удовлетворены прогрессом, достигнутом в отношениях между двумя странами за последние два года. Благодаря взаимному интересу Азербайджана и Колумбии развивать сельское хозяйство и в результате совместной работы частного сектора двух стран в Колумбии уже началось выращивание гранатов. В настоящее время подобные проекты разрабатываются для экспорта сухофруктов и фундука из Загаталы», - сказала она.

Дипломат отметила, что в настоящее время из Колумбии в Азербайджан поставляются цветы и кофе.

«Реализация проектов по налаживанию поставок тропических фруктов из Колумбии в Азербайджан также принесет свои плоды в ближайшем будущем. Кроме того, с азербайджанской стороной ведутся переговоры для привлечения долгосрочных инвестиций в нефтегазовый и транспортный сектора»,- сказала Галиндо.

Она также сообщила, что во второй половине этого года в Азербайджане откроется посольство Чили.

(Автор: Ляман Зейналова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.