SOCAR-AQS и KCA Deutag определяются с направлениями работы совместной компании

26 июля 2018 13:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время "Бурильная и инженерная компания Turan", являющаяся совместным предприятием азербайджанской SOCAR-AQS и британской KCA Deutag, определится с основными направлениями своей деятельности. Об этом в четверг сказал журналистам гендиректор SOCAR-AQS Рамин Исаев.

Сегодня в Баку состоялась церемония подписания между SOCAR-AQS и KCA Deutag о создании совместного предприятия "Бурильная и инженерная компания Turan".

"Новое предприятие будет заниматься бурением, обслуживанием, проектированием и строительством бурильных установок", - сказал Исаев, добавив, что компания будет действовать как в Азербайджане, так и за пределами страны.

Он отметил, что основным держателем акций предприятия будет азербайджанская сторона: "Тем не менее, здесь будет велика роль иностранных партнеров, все их ресурсы будут использоваться по-максимуму.

Говоря о возможности конкуренции с действующей в стране бурильной компанией Caspian Drilling Company, Исаев отметил, что данная компания в основном занимается бурением на плавучих платформах, а "Бурильная и инженерная компания Turan" будет заниматься бурением на стационарных платформах и сухопутных месторождениях.

(Автор: Илькин Шафиев)

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