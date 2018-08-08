Возобновлена отборочная процедура в рамках проекта транзита азербайджанского газа в Болгарию

БАКУ /Trend/ - Процедура отбора подрядчика по проектированию, закупке и строительству интерконнектора Греция-Болгария (IGB), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Болгарию, возобновлена, говорится в среду в сообщении компании ICGB AD (оператор проекта).

«Проектная компания ICGB AD уведомляет потенциальных участников процедуры в связи с контрактом на проектирование, закупку и строительство интерконнектора Греция-Болгария, что 6 августа 2018 года было принято решение возобновить процедуру и продлить крайний срок подачи заявок», - говорится в сообщении.

Как отмечается, процедура была приостановлена в связи с поданной жалобой и просьбой о приостановлении процедуры. Высший административный суд отклонил просьбу о приостановлении.

Новый срок подачи заявок - 10.09.2018, до 17:30.

Напомним, что в конце июня этого года процедура отбора подрядчика по проектированию, закупке и строительству IGB была временно приостановлена в связи с обжалованием сведений о тендере.

Отметим, что IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ с "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиарда кубических метров газа.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.