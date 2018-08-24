Президент Казахстана предложил создать в Центральной Азии международный водно-энергетический консорциум

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил вернуться к вопросу создания международного водно-энергетического консорциума в Центральной Азии, передает МИА «Казинформ».

«В нынешних условиях важно вернуться к вопросу создания международного водно-энергетического консорциума Центральной Азии. Его создание позволит обеспечить баланс между ирригацией и гидроэнергетикой при использовании водных ресурсов трансграничных рек», - отметил Нурсултан Назарбаев в ходе заседания глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА).

Также президент Казахстана отметил необходимость провести совершенствование организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА на основе действующих институтов фонда. По словам главы государства, это позволит повысить качество работы МФСА, укрепит его потенциал и адаптирует организацию к современным реалиям.

«Настало время автоматизации системы управления, распределения, учета и мониторинга водных ресурсов бассейна Аральского моря, в том числе их качества. Это обеспечит прозрачность использования воды странами и укрепит взаимодоверие», - сообщил президент.

Нурсултан Назарбаев также считает, что в рамках программ действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря необходимо делать упор на реализации региональных проектов.

«Такой подход позволит существенно повысить результативность принимаемых нами мер, масштабировать положительный эффект сотрудничества», - пояснил президент.

Глава государства предложил рассмотреть вопрос постоянной дислокации исполнительного комитета МФСА в одной из стран членов фонда.

«Это положительно скажется на эффективности деятельности фонда, позволит избежать задержек в работе при его переезде из-за смены председательствующей стороны», - убежден Нурсултан Назарбаев.

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