"Самрук-Казына" профинансирует строительство газопровода "Сарыарка"

Госфонд Казахстана «Самрук-Казына» профинансирует 20 процентов строительства магистрального газопровода «Сарыарка». Об этом сообщил "Интерфакс-Казахстан" заместитель премьер-министра Ерболат Досаев.

По его словам, оставшуюся часть возьмут на себя Банк развития Казахстана (БРК) и Евразийский банк развития (ЕАБР).

«Основное финансирование будет за счет средств "Самрук-Казына“, они внесут в уставной капитал долговое финансирование. Это, наверное, как положено, 20 процентов, чтобы было equity для привлечения заимствований», — сказал Досаев.

Он пояснил, что «Самрук-Казына» будет участвовать в строительстве через дочернюю компанию «КазТрансГаза» — проектную «Астана газ КМГ».

«Остальное будет синдикация по предварительным договоренностям Банка развития Казахстана и Евразийского банка развития, основную долю нагрузки они заберут. Доли они потом объявят, потому что мы ждем завершения проектно-сметную документацию (ПСД). "КазТрансГаз“ сдал ПСД на экспертизу. Как только финальная стоимость выйдет, тогда и будем говорить по долям», — добавил заместитель премьер-министра.

Ранее сообщалось, что строительство первого этапа газопровода «Сарыарка» профинансируют Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», национальный управляющий холдинг «Байтерек», Банк развития Казахстана (БРК) и Евразийский банк развития (ЕАБР). Свое намерение об участии в финансировании этого проекта также заявлял Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Предварительная стоимость первого этапа оценивается в 267 млрд тенге.

Газопровод «Сарыарка» планируется построить в четыре этапа. На первом этапе подразумевается строительство магистрального газопровода по маршруту Кызылорда-Жезказган-Караганда-Астана протяженностью 1081 км. На втором этапе предусмотрено дотянуть газовую магистраль от Астаны до Кокшетау, на третьем — до Петропавловска. Завершающий, четвертый этап, предусматривает строительство компрессорных станций «Жезказган» и «Темиртау».

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