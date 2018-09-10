Названы объёмы производства на Атырауской НПЗ Казахстана

10 сентября 2018 17:52 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Главный кулинар Азербайджан принял участие в шоу Chef Battle 2018 в Казахстане (ФОТО)
Социум 17:53
Глава Астаны возглавил администрацию президента Казахстана
Казахстан 17:50
Строительство дороги Атырау - Астрахань начнется в 2018 году
Бизнес 17:44
Народный банк Казахстана учредил "дочку" в Узбекистане
Узбекистан 15:29
Казахстан увеличил финансирование ремонта дорог
Бизнес 15:17
Выросло количество регулярных транзитных полетов через Казахстан
Бизнес 13:44
Лента новостей
Активы коммерческих банков Узбекистана увеличились
Бизнес 18:54
СК Узбекистана увеличили объем собранных страховых премий
Бизнес 18:44
Ташкент и Мумбаи свяжет новый авиарейс
Узбекистан 18:37
Азербайджан отчитался по выполнению соглашения ОПЕК+ за август
Энергетика 18:34
В Саудовской Аравии будут наказывать за фривольное общение в мессенджерах
Арабские страны 18:34
Сервера популярных соцсетей могут быть перенесены в Азербайджан
ИКТ 18:30
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Шабранском районе
Политика 18:29
ВБ: Банкам Азербайджана необходимо повышать капитализацию
Бизнес 18:24
Ислам - это наука, и к религии нужно подходить с научной точки зрения - Джавид Гурбанов
Общество 18:13