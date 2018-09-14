Цены на нефть растут

14 сентября 2018 10:20 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть повышаются в пятницу утром в рамках коррекции после существенного падения накануне на фоне комментариев Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,2%, до 78,34 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 0,32%, до 69,81 доллара за баррель. Днем ранее снижение цен на нефть достигало 2%.

В пятницу рынок нефти отыгрывает потери предыдущего дня торгов, которые произошли после того, как МЭА сообщило, что несмотря на рост спроса на сырье, глобальные экономические риски все еще увеличиваются. Инвесторы опасаются, что они могут затронуть мировой рынок нефти.

Поддержку стоимости сырья в пятницу продолжают оказывать опасения относительно риска перебоев его экспорта из таких стран как Иран и Венесуэла. "Значительную поддержку ценам на нефть оказывает обеспокоенность участников рынка относительно поставок сырья на мировой рынок", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ANZ Research.

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