Оглашена дата завершения строительства первой в Азербайджане плавучей солнечной электростанции (Эксклюзив)

21 сентября 2018 11:21 (UTC+04:00)

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