ОПЕК+ более чем покрыла снижение экспорта нефти Ирана

6 октября 2018 09:31 (UTC+04:00)

Саудовская Аравия выполняет свое обещание не допустить нехватки предложения на рынке нефти в связи с сокращением экспорта этого сырья Ираном в преддверии введения санкций США, королевство вместе с партнерами по сделке ОПЕК+ нарастили добычу вдвое больше, чем убыло с рынка иранской нефти. Об этом сообщил в интервью агентству Блумберг наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд, передает в птяницу ПРАЙМ.

"Америка попросила у Саудовской Аравии и стран ОПЕК гарантировать, что если предложение со стороны Ирана сколько-нибудь сократится, то мы поставим на рынок этот объем. И так и произошло. Потому что за последнее время экспорт нефти Ираном снизился на 700 тысяч баррелей в сутки, если я не ошибаюсь, а Саудовская Аравия, и ОПЕК, и страны вне ОПЕК произвели 1,5 миллиона баррелей в стуки", — сказал принц агентству.

"Так что на каждый убывший баррель иранской нефти мы поставили на рынок два барреля. Мы выполнили свою работу и даже сделали больше", — подчеркнул он.

В связи с этим, утверждает наследный принц, текущий уровень цен на нефть не связан с Ираном, а, скорее, вызван ситуацией с добычей в Канаде, Мексике, Ливии и Венесуэле. "Но Иран — точно нет. Потому что они сократили (экспорт ) на 700 тысяч баррелей в сутки, а мы экспортировали больше чем 1,5 миллиона баррелей", — подчеркнул он.

Цена на нефть марки Brent в текущем году закрепилась выше отметки в 70 долларов за баррель, причем начиная с середины августа она практически безостановочно растет, обновляя и обновляя максимумы с ноября 2014 года. Очередную отметку — в 86 долларов за баррель — котировки взяли в среду, 3 октября. Одним из основных факторов этого роста цен является ожидание вступления в силу в начале ноября санкций США против нефтяного сектора Ирана, которыми Штаты стремятся свести до нуля экспорт "черного золота" из страны.

При этом президент США Дональд Трамп после своего решения возобновить санкции против Ирана не раз обсуждал ситуацию на рынке нефти с Саудовской Аравией, а королевство заявляло, что будет стремиться сохранять стабильность рынка. Одновременно в своем микроблоге в соцсети Twitter Трамп неоднократно обвинял ОПЕК в искусственном завышении нефтяных цен и требовал снизить их. В связи с этим поддержку королевством наращивания добычи в рамках сделки ОПЕК+ многие участники рынка связывают именно с давлением США на Саудовскую Аравию.

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