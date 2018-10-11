Узбекистан предложил российской компании вложиться в строительство газохимического завода в Каракалпакстане

БАКУ /Trend/ - Узбекистан предложил татарстанской группе ТАИФ принять участие в строительстве одного из заводов Устюртского газохимического комплекса в Каракалпакстане, передаёт "Подробно.uz".

Завод планирует выпускать полипропилены, различные синтетические материалы, каучуки и другие продукты газохимии.

С этой целью с руководством ТАИФа в Казани встретилась делегация предпринимателей и политиков из Узбекистана. Возглавил делегацию председатель Жокаргы Кенгеса (парламента) Республики Каракалпакстан, заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Муса Ерниязов.

«Мы оценили предварительную мощность нового завода: выгодно строить предприятие, перерабатывающее более 2 млрд куб.м. газа в год. Сейчас делаем экономический расчет. Мы приехали для обмена опытом работы в сфере нефтегазохимии. Мы готовы к сотрудничеству в рамках строительства газохимического завода», — сказал Муса Ерниязов.

Заместитель генерального директора ОАО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов заявил о готовности рассмотреть это предложение.

Правительство Узбекистана заинтересовано в привлечении в сферу газохимии крупных инвесторов. Так, начальник департамента компании «Узбекнефтегаз» по развитию углубленной переработки Алишер Бахадыров поделился планами по созданию в республике промышленных кластеров.

Сейчас вся внешняя инфраструктура инвестиционного проекта, стоимость которого превышает $50 млн, строится за счет государства. Правительство Узбекистана берет на себя подведение линий электропередач, дорог, строительство жилья. В одной из промышленных зон будут созданы комфортные условия для предприятий, занимающихся газохимией.

Узбекская сторона предложила представителям ТАИФа посетить Каракалпакстан в ближайшее время для совместного обсуждения подробностей работы по газохимическому проекту.

В Узбекистане насчитывается более 200 месторождений углеводородов. Ежегодно здесь добывается 63—65 млрд кубометров газа, из которых 50 млрд потребляется внутри страны и порядка 13 млрд куб. экспортируется, главным образом в Россию и Китай.

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