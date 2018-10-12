"Газпром" и SOCAR обсудили вопросы поставок газа в Азербайджан

12 октября 2018 18:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - "Газпром" и SOCAR обсудили вопросы поставок газа в Азербайджан, говорится в сообщении российской компании, распространенном в пятницу.

Об этом шла речь в ходе встречи председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнага Абдуллаева.

"На встрече речь шла о поставках газа в Азербайджан. Отмечено, что с 22 ноября 2017 года, когда был возобновлен экспорт газа в республику, «Газпром» поставил в Азербайджан 1,15 миллиарда кубометров газа. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в этом направлении", - говорится в сообщении компании.

SOCAR — крупнейшая государственная нефтегазовая компания Азербайджана. В сферу деятельности компании входят разведка, добыча, переработка, транспортировка и реализация нефти, природного газа и газового конденсата.

Напомним, что в октябре 2009 года ООО «Газпром экспорт» и SOCAR заключили среднесрочный контракт на поставку из Азербайджана природного газа на период 2010–2015 год через пункт сдачи Ширвановка на российско-азербайджанской границе. В 2010–2015 год было закуплено 5,4 миллиарда кубометров азербайджанского газа.

В 2015 году дочерняя компания ООО «Газпром экспорт» «Газпром Швайц АГ» осуществляла поставки в адрес «Азербайджанской метаноловой компании» (AzMeCo). Всего в рамках контракта было поставлено 107,4 миллиона кубометров газа.

21 ноября 2017 года ООО «Газпром экспорт» и SOCAR заключили контракт о поставках газа в Азербайджан.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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