Итальянская компания получила контракт для разработки азербайджанского месторождения

БАКУ /Trend/ - Французская компания Total заключила SURF-контракт с консорциумом, состоящем из дочерней компании итальянской Saipem - Saipem Contracting Netherlands BV, а также азербайджанской Boshelf LLC и компании из Объединенных Арабских Эмиратов STAR GULF FZCO, для разработки азербайджанского газового месторождения «Абшерон».

Об этом говорится в понедельник в сообщении, размещенном на сайте Saipem.

Объем работ включает в себя проектирование, закупку, изготовление и установку объектов на шельфе, помощь в пуско-наладочных работах и эксплуатационные испытания 12-дюймовой единичной производственной линии и другие работы.

Отметим, что по оценке геологов SOCAR, запасы месторождения «Абшерон» составляют 350 миллиардов кубических метров газа и 45 миллионов тонн конденсата.

Оператором проекта «Абшерон» станет совместная компания JOCAP, в которой 50 процентов будут принадлежать азербайджанской госкомпании SOCAR, остальные 50 процентов акций - французской компании Total.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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