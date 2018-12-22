В Туркменистане внедряют телекоммуникационные станции с использованием солнечной энергии

22 декабря 2018 15:00 (UTC+04:00)

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