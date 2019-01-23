Азербайджанская нефть 22 января подешевела

23 января 2019 18:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», на базисе CIF в итальянском порту Аугуста во вторник составила 63,16 доллара за баррель, что на 1,38 доллара меньше показателя понедельника, сообщил Trend в среду источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 22 января составила 62,31 доллара за баррель, что на 1,4 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта во вторник составила 58,96 доллара за баррель, что на 1,32 доллара меньше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 22 января составила 60,98 доллара за баррель, что на 1,36 доллара меньше предыдущего показателя.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @TalehMursagulov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Спрос на ноты Центробанка Азербайджана превысил предложение в 2,1 раза
Бизнес 18:20
AzerTelecom поможет превратить Азербайджан в Цифровой центр региона
ИКТ 18:19
Азербайджан совместно с партнерами работает над запуском системы eTIR на маршруте "Восток-Запад" (Эксклюзив)
Бизнес 17:47
ЕС поддерживает устойчивое развитие микропредпринимательства в регионах Азербайджана
Бизнес 17:33
Незадачливый угонщик самолета Сургут-Москва пытался сменить курс в Азербайджан
Общество 16:55
В Азербайджане на "детскую горячую линию" поступило более 3,5 тыс. обращений
Общество 16:46
Лента новостей
Азербайджанские миротворцы отправились в Южный Судан
Общество 18:25
Меркель призвала реформировать глобальные институты
Европа 18:25
Спрос на ноты Центробанка Азербайджана превысил предложение в 2,1 раза
Бизнес 18:20
AzerTelecom поможет превратить Азербайджан в Цифровой центр региона
ИКТ 18:19
Азербайджанская писательница совершила сделку с совестью (ФОТО)
Культура 18:18
Стремление глав авторитетных компаний мира встретиться с Президентом Ильхамом Алиевым говорит о росте интереса к Азербайджану - эксперт
Политика 18:15
Азербайджанский Робертино Лоретти подготовил в США проект ко Дню всех влюбленных
Звёздный мир 18:11
Участие Президента Ильхама Алиева в Давосском форуме способствует привлечению новых инвестиций - академик
Политика 18:09
Палестина потребует постоянного членства в ООН
В мире 18:02