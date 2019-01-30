Азербайджанская нефть дорожает

30 января 2019 14:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», на базисе CIF в итальянском порту Аугуста во вторник составила 62,89 доллара за баррель, что на 1,41 доллара больше показателя понедельника, сообщил Trend в среду источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 29 января составила 62,03 доллара за баррель, что на 1,42 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта во вторник составила 59,47 доллара за баррель, что на 1,69 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 29 января составила 61,4 доллара за баррель, что на 1,69 доллара больше предыдущего показателя.

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