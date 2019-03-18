В Азербайджане к ТЭС "Джануб" проводится новая газовая линия

БАКУ /Trend/ - ОАО «Азерэнержи», в соответствие с «Программой по реабилитации энергосистемы Азербайджана», продолжает работу в целях восстановления «утраченной» генерирующей мощности в системе электроэнергетики.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ОАО, несмотря на то, что мощность электростанции «Джануб» с установочной мощностью 780 мегаватт во время ввода эксплуатацию составляла 520 мегаватт, в результате проделанной работы производственная мощность электростанции доведена до 720 мегаватт, и тем самым восстановлена «утраченная» мощность в 200 мегаватт.

В соответствие с Программой, проводится новая газовая линия протяженностью в 25 километров от газораспределительной станции, расположенной в Гаджигабульском районе, до электростанции «Джануб» в Ширване. В настоящее время на электростанции «Джануб» работают два газовых компрессора, которые увеличивают давление газа с шести до 25 атмосфер. В среднем за месяц, таким образом, расходуется семь миллионов киловатт-часов электроэнергии.

Однако, после проведения новой газовой линии газ будет непосредственно поступать в турбины, соответственно отпадет необходимость в работе компрессоров и уменьшится расход электроэнергии.

Таким образом, будет предпринят еще одни важный шаг по восстановлению «утраченной» мощности.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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