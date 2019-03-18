Халед аль-Фалих: Азербайджан - пример для других стран-участниц сделки ОПЕК+

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является примером для других стран-участниц сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

Об этом, как передает в понедельник Trend, сказал министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халед Абделазиз аль-Фалих на пресс-конференции по итогам 13-ого заседания Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию в Баку.

Он отметил, что речь идет не только об объемах, а также об очень активном участии Азербайджана.

"Я уверен, что Азербайджан всегда будет одним из лидеров сделки, особенно после того, как мы утвердим хартию ОПЕК+. Мы всегда рады приветствовать новых участников и надеемся, что Азербайджан, со свойственным ему прагматизмом, поможет нам привлечь новые страны", - сказал министр.

Аль-Фалих отметил, что Саудовская Аравия всегда заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в разных направлениях и сферах экономики.

Отметим, что 18 марта в Баку прошло 13 заседание Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию. За день до этого, в воскресенье, в Баку состоялось 27-е заседание Совместной технической комиссии.

Участники мероприятия обсудили текущее состояние рынка нефти, существующие проблемы и другие вопросы. В рамках заседания прошла презентация, посвященная темпам развития рынка нефти, и был выслушан отчет Совместной технической комиссии о показателях добычи за февраль.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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