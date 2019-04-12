Крупная британская нефтесервисная компания расширит бизнес в Азербайджане

12 апреля 2019 07:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Британская нефтесервисная компания EXPRO планирует расширить спектр своих основных услуг в трех ключевых областях в Азербайджане, сказали Trend в компании.

Это услуги по испытаниям и оценке скважин, подводные работы, услуги по заканчиванию скважин, интервенции и производственные услуги, сказали в EXPRO.
"Мы находимся в постоянном контакте с нашими имеющимися и потенциальными клиентами о том, как мы можем поддержать их будущую деятельность в Азербайджане", - сказали в британской компании.

В EXPRO отметили, что компания продолжает поддерживать свой рекорд деятельности без потери рабочего времени вследствие аварий в течение 11 лет.

Отметим, что компания EXPRO работает в Каспийском регионе с 2007 года, когда она получила контракт на поставку колонн для спуска обсадной колонны большого диаметра для блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли".

В 2014 году EXPRO получила контракт на строительство колонн для спуска на азербайджанском проекте "Шах Дениз 2".

В ноябре 2018 года данный контракт был продлен еще на четыре года.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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