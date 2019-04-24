SOCAR о планах по экспорту карбамида

24 апреля 2019 15:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - SOCAR планирует поставлять за рубеж 95 процентов карбамида, производимого на своем заводе.

Об этом, как передает Trend, сказал в среду руководитель отдела международных связей завода Саид Хусейнов на конференции "Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии - конъюнктура, реализация проектов, технические решения" в Баку.

По словам Хусейнова, основными рынками поставки азербайджанского карбамида являются Турция, страны Западной Европы и Средиземноморья.

Отметим, что завод «SOCAR карбамид» был введен в строй 16 января. Используя 435 миллионов кубометров природного газа в качестве сырья, завод способен производить 650-660 тысяч тонн карбамидной продукции.

Завод «SOCAR карбамид» в настоящее время является самым крупным проектом в стране, реализованным в ненефтяном секторе, его общая стоимость составляет примерно 800 миллионов евро. Финансирование проекта на первоначальном этапе осуществлялось за счет средств, выделенных из государственного бюджета. В процессе строительства завода ряд международных банков на основе государственных гарантий предоставили средства в размере 500 миллионов евро.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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