Saipem о состоянии здоровья пострадавших в результате взрыва на судне «Исрафил Гусейнов»

12 мая 2019 16:46 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Все пострадавшие в результате взрыва на судне «Исрафил Гусейнов» на Каспийском море 11 мая были доставлены в специализированные больницы Турции, Италии, Франции и Великобритании, сообщили в воскресенье Trend в итальянской компании Saipem.

«Saipem организовала медицинскую эвакуацию 11 человек, пострадавших в результате инцидента на борту судна «Исрафил Гусейнов» в Каспийском море. Все пострадавшие 11 мая 2019 года были переведены в специализированные больницы Турции, Италии, Франции и Великобритании. Трое других менее пострадавших, которые могли самостоятельно путешествовать, также благополучно добрались в свои страны на пассажирских самолетах в тот же день», - сказали в компании.

Saipem с сожалением сообщает, что сегодня утром в больнице Франции скончался один пострадавший, который находился в наиболее тяжелом состоянии.

Кроме того, Saipem сообщает, что нет угрозы для жизни остальных пострадавших.

Напомним, что восьмого мая произошел взрыв на судне «Исрафил Гусейнов», эксплуатируемом компанией Saipem для прокладки труб в Каспийском море в рамках проекта второй стадии разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз».

Рано утром девятого мая была завершена транспортировка в больницу четырнадцати человек, пострадавших в результате аварии.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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