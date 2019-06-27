BHGE работает на проектах с ведущими компаниями в Азербайджане, повышая окупаемость инвестиций и увеличивая объем добычи - вице-президент

Эксклюзивное интервью АМИ Trend с Томми Кассемом, вице-президентом OFS (нефтепромысловые сервисы) по России и Каспийскому региону компании Baker Hughes, a GE company (BHGE)

О компании BHGE

Компания BHGE была образована в июле 2017 года в результате слияния GE Oil & Gas и Baker Hughes. Объединив эти две компании с более чем столетней историей каждой, мы создали первую и единственную в мире компанию в нефтегазовом секторе, чья деятельность и решения охватывают все сегменты нефтегазового комплекса: добыча и разведка, транспортировка, нефтепереработка и нефтехимия.

BHGE была создана с учетом потребностей клиентов нефтегазовой отрасли, чтобы быть в курсе постоянно меняющихся тенденций и предлагать передовые решения, направленные на повышение эффективности их деятельности. BHGE сочетает в себе многолетний опыт и новейшие технологии с одной стороны и задор молодой компании с другой стороны. В своей работе мы неизменно делаем ставку на развитие долгосрочных отношений с клиентами, преодоление любых вызовов, выполнение и перевыполнение производственных задач.

Деятельность в Азербайджане

Будучи ведущим поставщиком нефтегазового оборудования и сервисов для геологоразведки, бурения, добычи, транспортировки, сжижения, компрессии, переработки и хранения углеводородов на ряде сложнейших проектов на каспийском шельфе и на суше, включая "Шах Дениз", "Азери-Чираг-Гюнешли", "Абшерон" и TANAP – мы работаем в Азербайджане с начала 1990-х годов.

В данный момент на проектах в Азербайджане задействованы четыре наших подразделения или, как мы их называем, продуктовые компании: Нефтепромысловые сервисы (OFS), Нефтепромысловое оборудование (OFE), Турбокомпрессорное оборудование и промышленные решения (TPS) и Цифровые решения (DS), включая решения для диагностики, автоматизации и измерений и BHGE Digital. BHGE является надежным партнером SOCAR, BP, TOTAL, Equinor и Caspian Drilling Company. Мы сотрудничаем с нашими клиентами по всем продуктовым компаниям, оказывая стандартные сервисы в неосложненных внутрискважинных условиях, а также осуществляя сложные операции в ходе строительства скважин на шельфе.

В качестве подтверждение наших инвестиционных намерений и интересов в этом стратегически важном регионе, BHGE недавно открыла новый офис в центре Баку в качестве регионального центра для бизнеса OFS в России и Каспии. Сегодня общий штат сотрудников BHGE в Азербайджане превышает 300 человек, более чем 90 процентов из которых местные кадры.

Мы продолжаем развивать партнерские отношения с университетами, включая Бакинскую высшую школу нефти и Азербайджанский государственный университет нефтяной промышленности. Для студентов этих ВУЗов мы организуем тренинги и учебные программы, в которых принимают участие и наши сотрудники. В дополнение к существующим лидерским программам в июне мы успешно запустили программу стажировок, в рамках которой мы планируем пригласить восемь стажеров для работы в наших продуктовых линейках закачке под давлением и заканчивания скважин. Наша цель – поддержать развитие нового поколения опытных и квалифицированных профессионалов, которым предстоит сыграть важную роль для достижения дальнейших успехов в нефтегазовой отрасли.

Сотрудничество с SOCAR

Мы работаем с компанией SOCAR в сегменте разведки и добычи – промысловые операции, строительство скважин на шельфе и на суше. Являясь экспертами в области цифровых решений для нефтегазовой отрасли, мы предлагаем нашим заказчиками систему управления активами (APM), которая позволяет добиться значительной экономии за счет повышения качества и эффективности. Так, инновационное решение АРМ BHGE обеспечивает эффективность и производительность НПЗ STAR Refinery A.Ş. и Petkim Petrokimya Holding A.Ş. в Турции, которые принадлежат SOCAR. Данный проект по цифровизации является первым для BHGE в Турции и знаменует начало глобального сотрудничества с SOCAR в области цифровой трансформации.

Мы продолжаем диалог с компанией SOCAR и оцениваем возможности по применению наших новейших технологий, направленных на повышение стандартов ОТ, ПБ и ООС, окупаемости инвестиций, снижение затрат на подъем жидкости и рост добычи. Мы рассматриваем развитие дальнейшего сотрудничества по целому ряду перспективных направлений. В качестве примеров можно привести механизированную добычу и исследование продуктивных пластов.

Работы по интенсификации притока с судна на месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли"

В прошлом году мы совместно с компаниями BP и Topaz запустили в эксплуатацию судно, специально оборудованное для проведения кислотных обработок на месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли". Данная технология позволила повысить добычу скважин и сэкономить производственные площади на морской платформе, предложив безопасный и рациональный метод проведения таких операций в непрерывном режиме. Это был первый случай выполнения работ по интенсификации притока на каспийских месторождениях с судна.

Безопасность прежде всего!

Основу культуры компании BHGE составляют промышленная безопасность, соблюдение норм и стандартов и качество. Мы стремимся к тому, что каждый день был без травм, аварий и нанесения вреда здоровью людей и окружающей среды. Такой день мы называем идеальным днем ОТ, ПБ и ООС. В 2018 году у нас в Азербайджане было 365 идеальных дней ОТ, ПБ и ООС. Еще один знаменательный показатель продуктовой компании OFE в Азербайджане - 22 года подряд без серьезных травм.

Цифровизация – это будущее

В Азербайджане существует благоприятная среда для развития бизнеса. И как доказательство этому - большое количество нефтегазовых компаний, участвующих в выставке и конференции "Нефть и газ Каспия". В ходе конференции я принял участие в панельной дискуссии по теме операционной эффективности с применением интеллектуальной инфраструктуры под председательством Яшара Латифова, вице-президента по разработке месторождений компании SOCAR.

Нам необходимо предпринимать более активные шаги в направлении автоматизации и цифровизации для повышения общей эффективности управления месторождениями. Учитывая повышение уровня технологической сложности разработки и эксплуатации, мы можем столкнуться с производственными рисками, если продолжим работать в ручном режиме. Сегодня BHGE предлагает широкий спектр цифровых решений, датчиков и интерфейсов, позволяющих добиться более качественных результатов, ускорить и повысить эффективность процесса принятия решений. Цифровизация и автоматизация – это будущее нефтегазовой промышленности.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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