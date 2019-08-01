Завершены 99% сварочных работ на сухопутном маршруте TAP

1 августа 2019 10:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Около 99 процентов сварочных работ завершено на сухопутном маршруте Трансадриатического трубопровода (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, передает в четверг Trend со ссылкой на консорциум TAP AG.

«Сварные швы подлежат автоматическому тестированию, чтобы убедиться в том, что они соответствуют национальным и международным стандартам», - сказали в консорциуме.

Напомним, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году, с тем, чтобы в тот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода 878 километров, из которых 550 километров пройдут по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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