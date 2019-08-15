DESFA имеет возможность предоставлять дополнительные услуги для TAP

БАКУ/Trend/ - Греческий газовый оператор DESFA имеет возможность предоставлять дополнительные услуги для Трансадриатического газопровода (TAP), сказали Trend в DESFA.

В компании заявили, что в соответствии с Соглашением о техническом обслуживании , подписанном в прошлом году, DESFA будет отвечать за техническое обслуживание объектов TAP вдоль 550-километрового греческого участка трубопровода.

"Соглашение о техническом обслуживании охватывает пятилетний период после начала коммерческой эксплуатации TAP в 2020 году, в то время как договор также включает предоперационную поддержку. В течение 2019 года DESFA предоставляет высококвалифицированный персонал для поддержки TAP при проведении пусконаладочных работ и вводе объектов в эксплуатацию вдоль трубопровода ", - сказали в DESFA.

В DESFA также отметили, что компания выполняет типичные услуги, которые требуются для поддержки эксплуатации и технического обслуживания системы трубопровода природного газа высокого давления, а также компрессорно-запорных клапан.

"DESFA имеет возможность предоставлять дополнительные внеплановые услуги, как например, демонтаж трубопровода, техническая и инженерная поддержка, специализированные работы и т. д., которые не включены в годовой план технического обслуживания ", - сказали в компании.

Напомним, что консорциум по строительству Трансадриатического трубопровода (TAP) и греческий газовый оператор DESFA подписали соглашение о техническом обслуживании греческого участка газопровода TAP в декабре 2018 года.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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