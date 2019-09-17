Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 16 сентября составила 71,10 доллара за баррель, что на 7,36 доллара больше предыдущего показателя, сообщил во вторник Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в понедельник составила 70,32 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем больше на 7,35 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует ее по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта в понедельник составила 66,43 доллара за баррель, что на 8,05 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 16 сентября составила 68,20 доллара за баррель, что на 7,11 доллара больше предыдущего показателя.

Официальный курс на 17 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

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