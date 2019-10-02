Азерэнержи: Завершено 70% работ по реконструкции ТЭС «Азербайджан»

2 октября 2019 12:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Продолжается реконструкция теплоэлектростанции (ТЭС) «Азербайджан» в Мингячевире, являющейся самой большой на Южном Кавказе, сообщает в среду Trend со ссылкой на ОАО «Азерэнержи».

Восемь энергоблоков электростанции поочередно реконструируются.

С осени прошлого года до сегодняшнего дня осуществлена реконструкция четырех энергоблоков. Аналогичные работы на одном блоке приближаются к завершению. Остальные три блока будут реконструироваться поочередно.

Завершено 95 процентов предусмотренных работ на самой большой 500 киловольтной подстанции Азербайджана, которая подключена к вышеназванной ТЭС, и в настоящее время здесь проводятся монтажные работы.

Ускоренными темпами осуществляется реконструкция 330 киловольтной подстанции, на которой произошла авария в июле прошлого года, большая часть работ здесь завершена. Также завершены работы по строительству диспетчерского пункта 330 киловольтной подстанции.

Кроме того, обновлен бетонный слой водоканала, а также завершено строительство нового моста и дороги через Верхне-Карабахский канал, который введен в эксплуатацию.

Полностью реконструирован шестиэтажный инженерный корпус станции. Осуществляются монтажные работы в построенном недавно центре головного управления ТЭС, и продолжается наладка оборудования.

Наряду с этим, завершены работы на азотно-кислородном, воздушно компрессорном участке, масляном и реагентном хозяйствах, и ведутся другие завершающие работы.

В результате реконструкции ТЭС «Азербайджан» будут восстановлены «утерянные» 320 мегаватт мощности, и срок эксплуатации теплоэлектростанции продлится не менее чем на 20 лет. Самое главное, будет обеспечена надежная и стабильная эксплуатация станции.

Полная реконструкция теплоэлектростанции «Азербайджан» завершится в первой половине 2020 года.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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