SOCAR эвакуировала 150 нефтяников в связи с ухудшением погоды

БАКУ /Trend/ - В связи с ухудшением погоды Азербайджанская госкомпания SOCAR максимально усилила меры безопасности, 150 нефтяников были эвакуированы с морских платформ, организованы дежурства в необходимых местах с целью предотвращения аварий на производстве, сообщили Trend в компании.

Кроме того, дежурные суда и суда пожарной охраны МЧС осуществляют дежурство на всех морских нефтегазовых месторождениях.

Согласно данным SOCAR, изменение погодных условий ни коим образом не сказывается на добыче сырья и ситуация находится под постоянным контролем.

(Автор: Мирсаид Ибрагимзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MirsaidIbrahim1

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