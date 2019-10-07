SOCAR эвакуировала 150 нефтяников в связи с ухудшением погоды

БАКУ /Trend/ - В связи с ухудшением погоды Азербайджанская госкомпания SOCAR максимально усилила меры безопасности, 150 нефтяников были эвакуированы с морских платформ, организованы дежурства в необходимых местах с целью предотвращения аварий на производстве, сообщили Trend в компании.
Кроме того, дежурные суда и суда пожарной охраны МЧС осуществляют дежурство на всех морских нефтегазовых месторождениях.
Согласно данным SOCAR, изменение погодных условий ни коим образом не сказывается на добыче сырья и ситуация находится под постоянным контролем.
(Автор: Мирсаид Ибрагимзаде. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @MirsaidIbrahim1
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