Азербайджан прокладывает новые линии электропередачи в Грузию и Иран (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - С целью улучшения энергообмена и расширения возможностей экспорта, из Азербайджана в соседние государства Иран и Грузию прокладываются высоковольтные линии электропередачи, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ОАО "Азерэнержи".

Для повышения надежности энергообмена с Грузией и увеличения экспорта, в том числе, обеспечения выхода на энергетический рынок Европы путем транзита через Грузию, на протяжении 44 км реконструируется в двухцепном варианте 330-киловольтная ЛЭП «Агстафа-Гардабани».

124 опоры из 162, предусмотренных по проекту, уже установлены.

На 10–километровом участке воздушной линии проложены провода, на 13-километровом участке — оптический кабель.

Для повышения технических возможностей энергообмена между Азербайджаном и Ираном прокладывается новая 220-киловольтная ЛЭП «Масаллы-Астара (Иран)».

На линии протяженностью в 68 км будет 260 опор, 177 которых уже установлены, проведены провода на участке протяженностью в 8,7 км.

Кроме того, для улучшения энергообмена с Россией и повышения экспорта проектируется прокладка новой 330-киловольтной ЛЭП «Абшерон-Яшма-Дербенд».

Прокладка новых линий и реконструкция ЛЭП между государствами улучшит связи энергосистем и повысит потенциал выхода на международные энергетические рынки.

Отметим, что ОАО «Азерэнержи» проводит работы по реконструкции как на международных линиях электропередач, так и на внутренних линиях.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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