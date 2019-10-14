После ощутимого скачка мировые цены на нефть снижаются

14 октября 2019 11:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По результатам прошлой недели на фоне атаки на иранский танкер в Красном море и сообщений о промежуточном договоре между США и Китаем цены на нефть в понедельник опускаются после скачка почти на четыре процента, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на зарубежные СМИ.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 составляет 60,21 доллара за баррель, что на 0,3 доллара (0,5 процента) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов выросла на 1,41 доллара (2,39 процента), до 60,51 доллара за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,3 доллара (0,55 процента) - до 54,40 доллара за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене на 1,15 доллара (2,15 процента), до 54,7 доллара за баррель.

По итогам прошедшей недели Brent подорожала на 3,7 процента, WTI - на 3,6 процента.

США и Китай, заключив в пятницу промежуточное соглашение, сделали важный шаг по улаживанию торгового спора. Условием соглашения стало то, что Вашингтон откажется от запланированного повышения пошлин на китайские товары объемом в 250 миллиардов долларов в год в обмен на увеличение Пекином закупок американской сельскохозяйственной продукции на 40-50 миллиардов долларов.

Несмотря на сомнения инвесторов в том, что соглашение сможет урегулировать торговый спор США и Китая и привести к увеличению спроса на нефть и стабилизации ситуации в мировой экономике, это сообщение поддержало финансовые рынки.

Агентство Bloomberg (поставщик финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков) считает, что небольшой рост цены на нефть в связи с инцидентом в Красном море, вряд ли будет держаться долгое время.

Как сообщалось ранее, иранский нефтяной танкер в Красном море был атакован дважды и получил повреждения.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @AnSav_2105

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