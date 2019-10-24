Генеральный секретарь: Начата разработка Нацплана действий в области энергоэффективности в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В минувшем году была завершена разработка первого законопроекта "Об эффективном использовании энергоресурсов и энергоэффективности".

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Генеральный секретарь Секретариата Европейской Энергетической хартии Урбан Руснак на открытии международного форума Энергетической хартии в Баку.

«В текущем году мы начали подготовку первого Национального плана действий в области энергоэффективности в Азербайджане, который, как ожидается, будет завершен к концу 2019 года и обсужден с соответствующими органами власти в начале 2020 года», - сказал генсек.

Отметим, что темой форума является «Энергетический переход через технологические и политические инновации».

Форум, состоящий из четырех сессий, посвящен развитию возобновляемых источников энергии и технологий, использованию и регулированию возобновляемых источников энергии, содействию повышению энергоэффективности, обмену передовым опытом и обеспечению безопасности на региональном уровне.

В работе форума участвуют высокопоставленные представители правительства из 13 стран - Азербайджана, Турции, Грузии, Австрии, Китая, Греции, Албании, Хорватии, Испании, Бангладеш, Боснии и Герцеговины, Бурунди, Йемена.

Также в работе форума принимают участие представители 42 международных организаций, местных и иностранных энергетических компаний, а также около 200 участников, включая сотрудников иностранных посольств в Азербайджане, экспертов и представителей СМИ.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Хазар Ахундов)

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