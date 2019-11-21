Epsilon получила приток газа на трех скважинах в Узбекистане

21 ноября 2019 12:57 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Спецпредставитель премьер-министра Канады приедет с визитом в Узбекистан
Бизнес 12:42
Узбекистан подписал кредитное соглашение с ЕБРР почти на $250 млн
Бизнес 12:40
Объем экспортных продаж на Узбекской товарной бирже вырос почти вдвое
Финансы 12:16
В Ферганской долине Узбекистана построят первые два небоскреба
Бизнес 11:43
Узбекистан экспортировал более 1 млн тонн плодоовощной продукции
Бизнес 11:22
Узбекистан получил приток газа в 1 млн куб/м в сутки на месторождении "Назаркудук"
Энергетика 09:40
Лента новостей
В Аргентине пять человек погибли при пожаре на сахарном заводе
Другие страны 13:12
Apple хочет аннулировать российский патент на телефон с экстренной связью
Россия 13:10
Туркменистан и США провели в Вашингтоне политические консультации
Туркменистан 13:04
В Казахстане обсуждается проект развития города Алматы
Бизнес 13:00
Грузинский премьер-министр распорядился остановить рост цен
Финансы 12:54
В Турции панируется строительство свыше 10 высокоскоростных железных дорог
Турция 12:54
В регионах Казахстана растет число предпринимателей
Бизнес 12:49
Спецпредставитель премьер-министра Канады приедет с визитом в Узбекистан
Бизнес 12:42
КТК-Казахстан продлевает тендер на поставку приборов контроля
Тендеры 12:41