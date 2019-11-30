Wood Mackenzie: Завершение строительства TANAP - знаковый момент как для Азербайджана, так и для ЕС

БАКУ/Trend/ - Завершение строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP) имеет большое значение, поскольку это означает, что азербайджанский газ впервые достигнет Западной Турции, сказал Trend старший аналитик британской исследовательской и консалтинговой компании Wood Mackenzie Роберт Моррис.

Он отметил, что контракт турецкой компании BOTAS на поставку шести миллиардов кубометров газа в год по этому трубопроводу фактически удвоит объемы экспорта газа из Азербайджана в Турцию.

"TANAP является важной составляющей "Южного газового коридора" (ЮГК), который предусматривает экспорт газа из Азербайджана на европейские рынки. TANAP, протяжностью более 1,8 тысячи километров, является самым длинным участком ЮГК. Этот сложный проект был запущен в срок и в рамках бюджета благодаря снижению стоимости и оптимизации, а также снижению курса турецкой лиры", - сказал старший аналитик.

Далее Моррис добавил, что последний сегмент "Южного газового коридора" - Трансадриатический трубопровод (TAP) должен быть введен в эксплуатацию в 2020 году.

"Это будет знаковый момент как для Азербайджана, так и для ЕС, поскольку газ начнет поступать в Грецию и Италию", - сказал старший аналитик.

По словам Морриса, "Южный газовый коридор" имеет огромное стратегическое значение для всех сторон.

"Азербайджанский газ будет способствовать безопасности и диверсификации поставок газа в Турцию, Грецию и Италию. Между тем, новая инфраструктура открывает новые рынки для Азербайджана, что позволит увеличить добычу на гигантском месторождении "Шах Дениз" более чем на 150 процентов в течение следующих трех лет", - добавил он.

Отметим, что церемония открытия второго участка (Фаза-1) Трансанатолийского газопровода (TANAP) состоится 30 ноября в районе Ипсала, провинции Эдирне Турции.

В этом районе, у греческой границы, TANAP соединяется с Трансадриатическим трубопроводом (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поступать в европейские страны.

Отметим, что пуск первой очереди (Фаза-0) газопровода TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир, и с конца июня 2018 года по нему начались коммерческие поставки газа в Турцию.

Объем транспортировки газа в Турцию по TANAP с начала коммерческих поставок газа 30 июня 2018 года и до конца октября 2019 года достиг 3,08 миллиарда кубометров.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, являющегося основным сегментом "Южного газового коридора", составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. По завершении строительства TAP, газ начнет поступать в Европу, приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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