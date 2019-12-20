Нефть торгуется у максимума с сентября на ослаблении торговых опасений

Мировые цены на нефть изменяются разнонаправленно в пятницу утром, оставаясь при этом в районе максимальных отметок с сентября, в свете ослабления опасений за перспективы торговых отношений между США и Китаем. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные бирж.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,12%, до 66,62 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — опускалась на 0,1%, до 61,12 доллара за баррель.

Трейдеры обратили внимание на заявление главы министерства финансов США Стивена Мнучина, согласно которому первая фаза торгового соглашения между США и КНР может быть подписана в начале января. Данное заявление было сделано после того, как на прошлой неделе США и Китай сообщили о достижении соглашения по первой части торговой сделки. Как сообщили в Вашингтоне, Пекин обязался увеличить закупки американской продукции и услуг, стороны отказались от введения на этом этапе дополнительных пошлин, при этом остались в силе введенные ранее тарифы.

"Мир, в котором меньше неопределенности после достигнутого на прошлой неделе торгового соглашения между США и Китаем, стал настоящим драйвером оптимизма на рынке в том, что касается перспектив на 2020 год", — отмечают аналитики банка ANZ, мнение которых приводит агентство Рейтер.

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