Туркменистан обеспечивает основные поставки по газопроводу Центральная Азия - Китай

7 января 2020 10:22 (UTC+04:00)

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