Azpetrol внедрит на своих автозаправках топливные карты AS24

29 января 2020 16:53 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Компании Azpetrol LTD и AS24 (дочерняя компания французской нефтегазовой TOTAL) в среду подписали контракт, сообщает Trend со ссылкой на сообщении компании Azpetrol.

Как отмечается, контракт предусматривает сотрудничество в сфере продажи топлива по картам AS24 в сети автозаправочных станций компании Azpetrol.

«Договор о сотрудничестве подписали руководители двух компаний – гендиректор компании Azpetrol LTD Джейхун Мамедов и президент компании AS24 Мануэль Оливер», - отмечается в сообщении.

Отметим, что созданная в 1988 году как независимое предприятие, компания AS24 является дочерней компанией группы TOTAL. Почти 30 лет AS24 специализируется на поставке топлива и предоставлении услуг для профессиональных грузоперевозчиков.

Топливная карта AS24 предоставляет защищенный доступ более чем к 980 АЗС компании более чем в 28 европейских странах.

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