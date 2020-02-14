Цена нефти Brent поднялась выше $57 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,3% - до $57,06 за баррель. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14:35 нефть марки Brent торговалась уже на уровне $57,15 за баррель, что на 1,4% выше уровня закрытия предыдущей сессии.
В последний раз стоимость нефти данной марки находилась выше $57 за баррель 31 января 2020 года.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев в рамках Мюнхенской конференции по безопасности принял участие в круглом столе на тему «Энергетическая безопасность»
В Национальной арене гимнастики проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Баку (ФОТО)
PwC выступил на 4-ой Конференции на тему «Польза проведения крупномасштабных спортивных мероприятий»
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с руководителем рабочей группы по странам Южного Кавказа Восточной деловой ассоциации Германии (ФОТО)
Утвержденный Президентом Азербайджана План мероприятий предусматривает повышение минимальной зарплаты
Мазахир Панахов: Негативные случаи на кадрах, распространенных в соцсетях в связи с выборами, касаются мизерного числа избирательных участков
В Клиническом медцентре в Баку на карантине в связи с подозрением на коронавирус находятся два человека