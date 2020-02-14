Цена нефти Brent поднялась выше $57 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,3% - до $57,06 за баррель. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14:35 нефть марки Brent торговалась уже на уровне $57,15 за баррель, что на 1,4% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

В последний раз стоимость нефти данной марки находилась выше $57 за баррель 31 января 2020 года.