"Азерэнержи" восстановило "потерянную" мощность электростанции "Хачмаз" (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - ОАО "Азерэнержи" в рамках "Программы реабилитации" осуществило ремонтно-восстановительные работы по возмещению "потерянной" мощности электростанций, в том числе и модульной электростанции "Хачмаз", сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ОАО.

Как отмечается в сообщении, до принятия программы, к осени 2018 года на данной электростанции два агрегата из 10 не функционировали, а остальные восемь работали не в полную силу. После проведения соответствующих работ, были замены запчасти 10 агрегатов и "Хачмаз" уже функционирует на полной мощности.

Согласно сообщению, в результате выполненных мероприятий удалось восстановить "потерянные" 50 процентов мощности, а также обеспечить надежную эксплуатацию станции.

Напомним, что "Азерэнержи" наряду с Хачмазской электростанцией, также осуществляет ремонтные работы и реконструкцию на 12 электростанциях, включая 6 модульных. На сегодняшний день на 12 станциях всего было восстановлено около 500 мегаватт "потерянной" мощности. В рамках "Программы реабилитации", охватывающей 2018-2021 годы, предусмотрено восстановление свыше одной тысячи мегаватт "потерянной" мощности и обеспечение надежной эксплуатации.